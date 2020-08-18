وزير التعليم يعرض على رئيس ديوان المحاسبة تحديثات منظومة علاوة الحصة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 01:36 صباحا
وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، في اجتماع مع قيادات ديوان المحاسبة, 17 أغسطس 2020. (ديوان المحاسبة)

قدم وزير التعليم بحكومة الوفاق محمد عماري زايد، عرضا لمنظومة علاوة الحصة والتحديثات التي أجريت عليها، لديوان المحاسبة.

جاء  ذلك خلال لقاء جمع عماري زايد، مع رئيس ديوان المحاسبة أ. خالد شكشك، الإثنين، بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، بحضور عدد من مديري الإدارات العامة والمكاتب بالديوان، وعدد من مسؤولي الإدارات بوزارة التعليم.

وقال ديوان المحاسبة في بيان الإثنين، إن رئيس الديوان ومديرو الإدارات والمكاتب أثنوا على المجهود المبذول من قبل وزارة التعليم فيما يتعلق بمنظومة الحصة.

وجرى الاتفاق على ضرورة توفير المخصصات الكافية لتغطية العلاوة في مواعيدها، والعمل على ربطها بالمرتب، لتصرف مستقبلا ضمن المرتب الشهري للمستحقين دون تأخير.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم وبحث الآليات والطرق المناسبة لتذليلها، إلى جانب بحث آليات التعاون بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة.

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