السفارة الأميركية تعلن عن مشروع لتركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر الصناعي

محطة للطاقة الشمسية. (سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا)

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، اليوم الاثنين، إنه «سيتم تركيب محطات للطاقة الشمسية على طول النهر (الصناعي) لتوفير الطاقة اللازمة لتزويد طرابلس بالمياه، وتعزيز إمدادات الكهرباء في جنوب ليبيا إلى البلدات والقبائل على طول النهر».

وقالت السفارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن هذا المشروع أعده برنامج إدارة المال العام في ليبيا (LPFM) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، قام بالتشارك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والبنك الدولي، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية.

وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى «توفير الكهرباء الاحتياطية لمحطات ضخ المياه على طول النهر الصناعي العظيم في ليبيا»، مشيرة إلى أن محطات الطاقة الشمسية «ستوفر فرص عمل وإيرادات للمجتمعات المحلية».

وأضافت السفارة الأميركية أنه «سيتم استخدام الطاقة المتجددة النظيفة لضمان موثوقية أفضل لإمدادات المياه والكهرباء في ليبيا». لافتة إلى أن النهر الصناعي العظيم يعد أكبر مشروع ري في العالم ومصدرا حيويا لمياه الشرب لـ70٪ من سكان البلاد.