إيقاف 27 مهاجرا بينهم 12 طفلا في رقدالين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 أغسطس 2020, 03:06 مساء
27 مهاجرا ضبطوا في رقدالين، 16 أغسطس 2020، (داخلية الوفاق)

أوقف أعضاء قسم شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن السهل الغربي 27 مهاجرا غير شرعيين، في رقدالين، كانوا يستعدون للوصول إلى الساحل من أجل أخذ قارب لعبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

ويحمل المهاجرون جنسيات عربية مختلفة، ومن بينهم سبعة نساء و12 طفلا، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، والتنسيق مع فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رقدالين من حيث الاختصاص.

وتزايد نشاط قوات الأمن خلال الفترة الماضية، من أجل السيطرة على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إذ تحفظت مديرية أمن زوارة، يوم الجمعة الماضي، على 66 مهاجرًا من الجنسيات الآسيوية خلال مداهمة لشقة تابعة لشخص متهم بالمتاجرة بالبشر.

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