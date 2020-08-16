عدد المصابين بفيروس «كورونا» في بني وليد يتجاوز 60 حالة

من داخل أحد معامل التحليل الخاص بفيروس كورونا. (الإنترنت)

قال عضو لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد، محمد صالح لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدية «تجاوز 60 إصابة»، مشيرا إلى أن اللجنة «تعمل بأقل الإمكانات».

وذكر صالح أن لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد تفتقد إلى كافة المستلزمات التي تمكنها من الاستمرار في القيام بأعمالها في ظل إهمال الجهات المسؤولة في الدولة الليبية.

وجدد صالح قوله «إن المواطنين في المدينة غير مبالين بالفيروس وبسرعة الانتشار والإصابة مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس داخل المدينة»، مكررا مناشدته لهم ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية تجنبا للإصابة.

وسجلت بلدية بني وليد حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، إضافة لعدد المصابين الذي تجاوز 60 حالة وفق تصريح عضو لجنة الطوارئ الصحية.