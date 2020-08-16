حظر في سرت لمدة 24 ساعة بعد ظهور حالات اشتباه بالإصابة بكورونا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 أغسطس 2020, 10:33 مساء
أحد شوارع سرت التجارية وقد بدا خاليا من المارة نتيجة حظر التجول بالمدينة (أرشيفية: الإنترنت).

قررت بلدية سرت،فرض حظر التجول لمدة 24 ساعة، داخل المدينة وضواحيها، اعتبارا من يوم غد الاثنين، بناء على تعليمات من اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ويأتي القرار بعد اكتشاف عدد من حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

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ويستثنى من القرار، الصيدليات، ومحال المواد الغذائية، واللحوم، والمياه، في الفترة من السادسة صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا. وطالبت اللجنة، أجهزة الضبط بسحب ترخيص وإغلاق نشاط كل من يخالف القرار من أصحاب الأنشطة والمحال والأسواق التجارية.

وذكرت مصادر بلجنة الرصد والتقصي بالمدينة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه تم تسجيل ارتفاع في أعداد حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس.

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