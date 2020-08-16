ارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 16 أغسطس 2020, 10:17 مساء
مجمع عيادات سرت المركزي، (أرشيفية: الإنترنت).

أكدت مصادر بلجنة الرصد والتقصي، في بلدية سرت، ارتفاع عدد حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» المستجد، بالمدينة إلى أكثر من 16 حالة.

وقالت المصادر في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن هذه الحالات جرى التأكد منها «بعد ظهور نتائج اختبارات التحاليل السريعة».

وأوضحت المصادر نفسها أنه «جار أخذ عينات PCR، ونقلها إلى المختبر المرجعي بنغازي، نظرا لعدم وجود مشغلات للجهاز الجديد بسرت (المختص بتحاليل PCR)، حيث لم يتم تركيبه بعد لأنه يحتاج إلى دورات تدريب للفنيين المستهدفين بتشغيله»، علما بأنه تم استلام الجهاز منذ نحو عشرة أيام.

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