صيانة محطة مياه على خط النهر الصناعي جنوب بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 16 أغسطس 2020, 09:37 مساء
أعمال الصيانة محطة النهر الصناعي بمنطقة المناسلة جنوب بني وليد. (الإنترنت)

أكد المهندس بشركة المياه والصرف الصحي في بني وليد، عبدالمنعم جبريل لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إنهاء عملية صيانة لإحدى المحطات على خط للنهر الصناعي جنوب المدينة وتركيب صمام هواء بديل دون تفريغ جزئي للمياه من الخط.

وقال جبريل إن أحد المزارعين بمنطقة وادي التماسلة جنوب بني وليد اعتدى على المحطة رقم (980+520 صمام هواء) مما أدى إلى تسرب مائي من خط النهر الصناعي المار جنوب المدينة.

وأوضح أن فريقا فنيا من بني وليد تابعا للمنطقة الشمالية بـ«منظومة الحساونة - سهل الجفارة» قام بتركيب صمام جديد وإيقاف التسرب دون تفريغ جزئي للخط من قبل فريق بني وليد التابع.

وشهدت مدينة بني وليد عدة انقطاعات لمياه النهر الصناعي، بسبب الاعتداءات على خطوط ومحطات المياه وتركيب وصلات غير شرعية من قبل المزارعين بمزارع سوف الجين شرق المدينة.

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