سرقة وحرق مقر نادي «شهداء القرضابية» للفروسية بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 أغسطس 2020, 07:07 مساء
أحد الأنشطة داخل مقر نادي «شهداء القرضابية» للفروسية بسرت. (أرشيفية: الإنترنت)

تعرض مقر نادي «شهداء القرضابية» للفروسية بسرت، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للعبث والسرقة والحرق على أيدي مجهولين خارجين عن القانون، على ما أفاد مدير النادي، حمد الغالبي لـ«بوابة الوسط».

وقال الغالبي إن معدات ركوب الخيل واحتياجات الفروسية من سروج وأدوات الفرسان والخيل تعرضت لأعمال حرق ونهب طالت شريحة الفرسان الشعبيين، على أيدي مجهولين خارجين عن القانون.

وعبر مدير النادي عن استنكار إدارته «هذا العمل المشين في حق الفرسان الشعبيين بسرت»، مؤكدًا، في ذات الوقت، إصرار إدارة النادي على مواصلة دعم رياضة الفروسية بالمدينة.

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