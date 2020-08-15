45 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة والحصيلة ترتفع إلى 1778

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 06:39 مساء
مركز العزل الصحي بمقر مركز علاج الأورام في مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، تسجيل 45 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» جميعها لمخالطين خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 1778 مصابًا.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الإصابات النشطة وصلت إلى 1584 حالة، إضافة إلى 162 حالة شفاء، 32 وفاة جراء الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة في مارس الماضي.

اقرأ أيضا تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة

وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، 277 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا، ووفاة أربع حالات، وشفاء 32 حالة أخرى. وبهذا الإعلان، يصل إجمالي الحالات المصابة في عموم البلاد منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي حتى الآن إلى 7327 حالة، لا يزال 6340 منها نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 848 شخصًا، والوفيات 139 حالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعدل معايير «الاستحمام»