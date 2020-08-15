تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 01:09 صباحا
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، عن دخول ست حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» لمراكز العزل بالبلدية إضافة إلى تسجيل حالة وفاة.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في بلدية مصراتة إن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «1» استقبل حالتي إصابة بفيروس «كورونا» لترتفع حصيلة الحالات المتواجده به إلى سبع بينها حالتين بالقسم وخمس بالعناية.

في حين سجل مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم «2» دخول أربع حالات مصابة بالفيروس خلال كشفه على 28 حالة، كما سجل حالة وفاة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين المتواجدين به إلى 19 بينهم 12 مصابًا بالقسم وسبعة بالعناية، حسب اللجنة.

وقالت اللجنة إن مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول أية حالات لهذا اليوم، ليستقر إجمالي الحالات المصابة داخل المركز عند 13 بينها تسع بقسم الإيواء تحت الرعاية الطبية المستمرة والملاحظة، وأربع بالعناية المركزة تحت جهاز التنفس الصناعي في وضع غير مستقر.

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