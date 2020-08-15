إيقاف إصدار الشهادات الصحية الخاصة بعقود الزواج في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 15 أغسطس 2020, 06:07 مساء
أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أوقفت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت إصدار الشهادات الصحية الخاصة بإتمام عقود الزواج، ضمن تدابير تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.

وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة الرئيسية خاطبت مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت؛ لإيقاف الشهادات الصحية للمتقدمين لعقود الزواج؛ نظرًا لظهور حالات مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد».

اقرأ أيضا أكثر من 1600 اختبار سريع و160 مسحة للكشف عن «كورونا» في سرت

وأوضح أن القرار يهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» في المدينة؛ نظرًا لأن الأعراس أحد أسباب انتشاره بسبب كثرة التجمعات، لافتًا إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد التشاور مع اللجنة الطبية الاستشارية بسرت بالخصوص.

وكشف الأميل مخاطبة اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» محكمة سرت بشأن التعاون بإبلاغ المأذون الشرعي بإيقاف عقد القران للمناسبات في هذا الوقت أيضًا.

يشار إلى أن سرت سجلت حصيلة إصابات إجمالية بفيروس «كورونا المستجد» تبلغ عشر إصابات مؤكدة بينها حالة وفاة، وحالة شفاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعدل معايير «الاستحمام»