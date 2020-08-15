إيقاف إصدار الشهادات الصحية الخاصة بعقود الزواج في سرت

أحد شوارع مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أوقفت اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت إصدار الشهادات الصحية الخاصة بإتمام عقود الزواج، ضمن تدابير تهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد» في المدينة.



وقال رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت، محمد الأميل، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة الرئيسية خاطبت مكتب الرعاية الصحية الأولية سرت؛ لإيقاف الشهادات الصحية للمتقدمين لعقود الزواج؛ نظرًا لظهور حالات مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد».

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وأوضح أن القرار يهدف إلى الحد من انتشار فيروس «كورونا» في المدينة؛ نظرًا لأن الأعراس أحد أسباب انتشاره بسبب كثرة التجمعات، لافتًا إلى أن اللجنة اتخذت قرارها بعد التشاور مع اللجنة الطبية الاستشارية بسرت بالخصوص.



وكشف الأميل مخاطبة اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا» محكمة سرت بشأن التعاون بإبلاغ المأذون الشرعي بإيقاف عقد القران للمناسبات في هذا الوقت أيضًا.



يشار إلى أن سرت سجلت حصيلة إصابات إجمالية بفيروس «كورونا المستجد» تبلغ عشر إصابات مؤكدة بينها حالة وفاة، وحالة شفاء.