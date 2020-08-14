أكثر من 1600 اختبار سريع و160 مسحة للكشف عن «كورونا» في سرت

أدوات مستخدمة في سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا». (الإنترنت)

كشفت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت عن إجراء فريق الرصد أكثر من 1600 اختبار سريع للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى جانب 116 مسحة أنفية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء الخميس، رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، عضو اللجنة الرئيسية لمكافحة جائحة «كورونا»، سالم عامر، ومدير عام مستشفى «بن سينا»، رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الدكتور على الزرقاء، ومنسق فريق الرصد والتقصى الدكتور هيثم أبوغرسة.

اقرأ أيضا خروج أول حالة شفاء من فيروس «كورونا» من قسم الحميات بسرت

وقال مسؤولو اللجنة الطبية إن سرت سجلت حصيلة إجمالية تبلغ تسع إصابات مؤكدة بفيروس «كورونا» بينها حالة وفاة وحالة شفاء، إلى جانب وجود 16 حالة اشتباه، ولفتوا إلى انتظار نتائج تحليل 74 عينة تم إحالتها إلى المختبر المرجعي بنغازي.



واستعرض المشاركون في المؤتمر الوضع الصحي في سرت وأخر المستجدات حول عمل اللجنتين الرئيسية والطبية لمكافحة «كورونا» وكذلك اللجان الفرعية والأقسام الطبية، وكذلك أوضاع الحالات المرضية الموجودة بقسم العزل بالمدينة، وتفاصيل خروج أول حالة «كورونا» من قسم الحميات بعد شفائها.

اقرأ أيضا تقليص ساعات الحظر في سرت إلى 12 ساعة

وتطرق المؤتمر إلى الاحتياجات العاجلة للجان الطبية من أدوية ومستلزمات طبية ومشغلال جهاز الكشف عن فيروس «كورونا» «PCR»، وطالب المشاركون وزارة الصحة بتوفير التعطعيمات الإجبارية للأطفال المواليد.