خروج أول حالة شفاء من فيروس «كورونا» من قسم الحميات بسرت

مركز العزل بالزاوية، 8 أبريل 2020. (صحة الوفاق)

أعلن رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» بسرت الدكتور علي أحمد الزرقاء، خروج أول حالة مرضية مصابة بفيروس «كورونا المستجد» بالمدينة من قسم الحميات بعد تماثلها للشفاء.



وقال الدكتور علي الزرقاء في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحالة المرضية تعود لرجل يدعى أحمد مسعود العماري، ويبلغ 34 عامًا، ومكث بقسم الحميات سرت 13 يومًا، تحت متابعة فريق طبي مختص، وأجريت له ثلاث مسحات أنفية، وتحاليل سريعة على مدى ثلاثة أيام، وأظهرت نتائج التحاليل سلبية العينات وشفاءه من الفيروس، ليتقرر خروج المريض وعودته إلى منزل عائلته.

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يشار إلى أن والد المتعافى توفي خلال الأيام الماضية جراء إصابته بالفيروس، كما يتواجد أربعة من أفراد أسرته بالحجر الصحي المنزلي وحالتهم الصحية جيدة.

وقبل يومين، قال الدكتور علي أحمد الزرقاء، لـ«بوابة الوسط»، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في سرت بلغ عشر حالات، بينها حالة وفاة واحدة قبل أسبوعين لرجل مسن مصاب بالفيروس، عمره 71 عاما، بينما تماثلت حالة للشفاء، فيما تتواجد الحالات الأخرى بالحجر المنزلي، وتتم متابعتهم من قبل فريق الرصد والتقصي بسرت بشكل متواصل.