محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط

رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية، محمود شمام، خلال حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع على قناة الوسط، 14 أغسطس 2020. (قناة الوسط)

قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الوسط» الإعلامية، محمود شمام، إن الاتفاق الليبي-التركي أدخل ليبيا في دائرة الصراعات في البحر المتوسط، في إشارة إلى مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا في نوفمبر الماضي.

وأوضح شمام في حوار مع برنامج «مقابلة خاصة» المذاع على قناة «الوسط»، مساء الجمعة، أن الصراع في شرق البحر المتوسط هو «صراع على النفوذ والثروة»، معتبرًا أن الصدام ليس «واردًا».

ودعا إلى إطلاع الليبيين على ما يجري في اللقاءات التي يجريها كلًا من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، حتى يتمكن المواطنون من معرفة المسار، قائلًا:«لا أحد في ليبيا يعرف ماذا يدور بكواليس اللقاءات التي يجريها السراج وعقيلة».