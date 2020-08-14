محادثات بين ماكرون وترامب حول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:47 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه تحدث، الجمعة، مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، حول الوضع في شرق المتوسط وليبيا ولبنان، لافتًا إلى تلاقي وجهات نظرهما حول هذه القضايا.

وأضاف ماكرون في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «وجهات نظرنا تتلاقى. مصلحتنا بالسلام والأمن مشتركة هناك. سوف نفرضها».

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ولم يقدم الرئيس الفرنسي مزيد التفاصيل حول موضوع تلك المباحثات، وما انتهت إليه بين الجانبين.

وسبق أن جمعت محادثات بين ماكرون وترامب حول الوضع في ليبيا في 20 يوليو الماضي، حيث كتب آنذاك الرئيس الفرنسي على حسابه بموقع «تويتر»: «أجريت مباحثات جيدة جدا حول ليبيا مع صديقي دونالد ترامب».

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