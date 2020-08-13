وزيرة التجارة التركية: وقعنا تفاهمات اقتصادية مهمة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 12:41 مساء
وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها «وقعت تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية مع ليبيا».

وأشار إلى أن هذه التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، اليوم الخميس.

وشهدت الفترة الأخيرة عقد لقاءات ثنائية بين مسؤولين تركيين وحكومة الوفاق لأجل عودة عمل الشركات التركية، إذ التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وفدا تركيا في طرابلس، في 17 يونيو الماضي، ضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وكان على رأس الملفات التي تم مناقشتها عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: لبنانيون محبطون يعيدون بناء حياتهم في بيروت الجديدة
عربى
كامالا هاريس أول أميركية سوداء مرشحة لمنصب نائب الرئيس
دولى
شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتشاف شحنة فيروسية لدى مرضى «كورونا» من دون أعراض