السراج يستقبل وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات.. ويناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، وفدا تركيا يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري.
تناول الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
اقرأ أيضا: تركيا تعلن البدء في التنقيب في إطار مذكرة التفاهم البحرية مع «الوفاق»
وأضاف بيان صادر عن المجلس أنه جرى «توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، خلال الاجتماع، الذي تناول أيضا متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، خاصة «ما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية»، وفق البيان.
حضر الاجتماع من حكومة الوفاق، كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.