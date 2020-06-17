السراج يستقبل وفدا تركيا يضم وزير الخارجية ورئيس المخابرات.. ويناقش معه تنفيذ مذكرة التفاهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 17 يونيو 2020, 03:41 مساء
السراج في اجتماعه مع الوفد التركي في طرابلس، 17 يونيو 2020 (الإنترنت)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الأربعاء، وفدا تركيا يضم كلا من وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو، ووزير المالية برات البيراق، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، ورئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان، وعددا من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية، وناقش الطرفان عودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، ومتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري. 

تناول الاجتماع الذي عقد  في مقر المجلس الرئاسي بطرابلس، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة، كما بحث عددا من ملفات التعاون في مجالات متعددة، كما تطرق إلى عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وأضاف بيان صادر عن المجلس أنه جرى «توضيح المقاربة التي تعتمدها ليبيا لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، خلال الاجتماع، الذي تناول أيضا متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، خاصة «ما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية الليبية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية»، وفق البيان.

حضر الاجتماع من حكومة الوفاق، كل من وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا، ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.

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