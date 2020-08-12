«تعليم الوفاق» تستعرض عمل لجنة مراجعة الإجراءات المالية والإدارية للمنتسبين الجدد

اجتماع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة مع لجنة مراجعة إجراءات المنتسبين الجدد. (وزارة التعليم)

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني عادل جمعة، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع اللجنة المختصة بمراجعة الإجراءات المالية والإدارية للمنتسبين الجدد، لمراجعة أعمال اللجنة، بحسب الوزارة.

وقالت وزارة التعليم، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة بمنطقة الهاني في طرابلس خصص لمتابعة عمل اللجنة الخاص «بإعداد ومراجعة وتجهيز قوائم المعلمين الملتزمين بعملهم ولم تصرف مرتباتهم حتى الآن».

وشدد جمعة خلال الاجتماع على «ضرورة الانتهاء من مرحلة الفرز والتدقيق والمطابقة مع الملاك الوظيفي المعتمد وكذلك منظومة علاوة الحصة ومنظومة الرقم الوطني مع نهاية هذا الأسبوع لتكون جاهزة للإحالة إلى وزارة المالية في بداية الأسبوع المقبل».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع استعرض أيضًا «نتائج عمل اللجنة المكلفة بحث أوضاع الذين يتقاضون مرتباتهم ولم ترد أسماؤهم بالملاك الوظيفي المعتمد في مراقباتهم التعليمية»، مشيرة إلى أنه «تقرر في هذا الشأن اعتماد آلية عمل جديدة للتدقيق والتأكد من وضعهم قبل الشروع بإيقاف مرتباتهم».

كما تطرق المجتمعون، وفق الوزارة، إلى استعداد إدارة الاحتياط العام ومصلحة التفتيش التربوي للبدء اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، 18 أغسطس، في إجراء المقابلات الشخصية بمختلف مراقبات التعليم لتحديد الاحتياجات التدريبية لكل المحالين على الاحتياط العام.

وأشارت الوزارة إلى أنها تركز جهودها هذه الأيام على موضوع الاستحقاقات المالية المتأخرة للمعلمين والمفتشين التربويين في ضوء ما اتفق عليه خلال اجتماع الإدارات الفنية المختصة بين وزارتي التعليم والمالية الفترة الماضية.