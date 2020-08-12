النهر الصناعي يعلن بدء صيانة منظومة الأنابيب بخط أجدابيا-سلوق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 07:47 مساء
غرفة تابعة لإحدى محطات الضخ على أحد خطوط النهر الصناعي. (الإنترنت)

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط أجدابيا-سلوق، لافتًا إلى تمكن الفرق الهندسية والفنية من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب.

وقال الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الفرق الهندسية والفنية تجري على مدى الساعة أعمال الإصلاح والصيانة، وفق الخطة المعتمدة لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى تزويد مدينة بنغازي حاليا من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ250 ألف متر مكعب يوميا، لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.

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وأوضح أن هذه المياه يتم معالجتها وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية، إضافة إلى مراقبتها دوريا وبصورة مستمرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» فتح صمامات التحكم بالمسار الأوسط وبدء تدفق المياه للعاصمة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار، علاوة على استمرار عمليات التشغيل للآبار بالحقول والرفع من معدلات الإنتاج.

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