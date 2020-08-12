النهر الصناعي يعلن بدء صيانة منظومة الأنابيب بخط أجدابيا-سلوق

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، بدء أعمال الصيانة بمنظومة الأنابيب الرئيسية بخط أجدابيا-سلوق، لافتًا إلى تمكن الفرق الهندسية والفنية من تحديد مكان وأسباب تسرب المياه من خط الأنابيب.
وقال الجهاز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الفرق الهندسية والفنية تجري على مدى الساعة أعمال الإصلاح والصيانة، وفق الخطة المعتمدة لضمان إتمام الأعمال في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى تزويد مدينة بنغازي حاليا من مياه خزان عمر المختار الكبير بكمية تقدر بـ250 ألف متر مكعب يوميا، لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة، وعدم انقطاعها.
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وأوضح أن هذه المياه يتم معالجتها وتعقيمها بغاز الكلور بخزان الطلحية، إضافة إلى مراقبتها دوريا وبصورة مستمرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة «الحساونة - سهل الجفارة» فتح صمامات التحكم بالمسار الأوسط وبدء تدفق المياه للعاصمة طرابلس ومدن ومناطق الاستهلاك على طول هذا المسار، علاوة على استمرار عمليات التشغيل للآبار بالحقول والرفع من معدلات الإنتاج.