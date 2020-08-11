العثور على جمجمة بشرية داخل كهف بضواحي المنصورة

جمجمة بشرية عثر عليها مواطن بأحد الكهوف في ضواحي المنصورة، 11 أغسطس 2020. (مديرية أمن شحات)

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الثلاثاء، عثور مواطن على جمجمة بشرية داخل أحد الكهوف الصغيرة بضواحي المنصورة، التي تقع شمال شرق مدينة البيضاء بنحو 20 كيلومترا شمال مدينة شحات، كان ينظفها لغرض الاستفادة منها.

وتقدم المواطن ببلاغ بشأن العثور على الجمجمة إلى مركز شرطة المنصورة، لينتقل عناصر ورئيس مركز الشرطة إلى مكان العثور على الجمجمة، حسب منشور على صفحة مديرية أمن شحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال رئيس مركز شرطة المنصورة، الرائد صلاح بوربيعة، إن صاحب الأرض الموجود بها الكهف عثر عليها، وهو ينظف الكهف، ورجح أن تكون مدفونة منذ 15 عامًا، حسب المنشور.

وأعدت وحدة التحقيق بمركز شرطة المنصورة محضر تحقيق مع صاحب الأرض ومع السكان المجاورين، فيما تم الاحتفاظ بالجمجمة، ليتم إحالتها للنيابة العامة وإخطار الطبيب الشرعي وإجراء التحليلات الضرورية لتحديد جنسها وعمرها وهوية صاحبتها أو صاحبها، وظروف وملابسات وجودها بالكهف.