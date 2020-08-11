«داخلية الوفاق» تبحث تطوير برامج التدريب الخاصة بالعناصر الأمنية مع شركة بريطانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 07:05 مساء
اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية مع ممثلي الشركة الأمنية البريطانية. (وزارة الداخلية)

عقد مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي شركة أمنية بريطانية، لبحث تطوير برامج التدريب الخاصة بالعناصر الأمنية، حسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، المقدم عبدالحكيم صالح، وممثلون عن شركة «روز بارتنز» البريطانية الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة إنفاذ القانون في طرابلس: «تناول جملة من المواضيع التي من شأنها الرقي بمستوى الأداء، والاستفادة من الخبرات الدولية في تخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج، والدفع بالعملية التدريبية لضمان الحصول على أفضل مخرجات التدريب، من خلال إقامة دورات تدريبية في مجال مكافحة الشغب والمداهمات وفك أسر الرهائن، لرفع الكفاءات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجال الأمني».

وأضافت الوزارة أن مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، المقدم عبدالحكيم صالح، استعرض خلال الاجتماع من خلال عرض مرئي الاستعداد والتدريبات التي تقوم بها الإدارة للرفع من مستوى منتسبيها.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة «روز بارتنز» البريطانية تعد من كبرى الشركات الأمنية المتخصصة في التدريب والاستشارات الإستراتيجية الأمنية، وهي من الشركات المتحصلة على تقييم عالٍ حكومي، ومتحصلة على وسام الملكة البريطانية في التقييم الأمني الإستراتيجي.

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