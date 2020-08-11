«سرت للنفط»: إصلاح محطتي اتصال توقفتا عن العمل منذ 6 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 01:36 مساء
جانب من أعمال صيانة محطة اتصال تابعة لشركة سرت للنفط، 10 أغسطس 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

تمكنت منسقية الاتصالات بخط الغاز ومجموعة صيانة الراديو التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من صيانة محطتي الاتصال جنوب البريقة وجنوب أجدابيا، وإدخالهما للخدمة بعد توقف استمر أكثر من ست سنوات؛ بسبب تذبذب الكهرباء وعدم استقرارها.

وتمثلت أعمال الصيانة في توفير التغذية الكهربائية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات، والكشف على المحطتين بالكامل وإصلاح الأعطال الداخلية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل كان يسند إلى مقاول متخصص في السابق، ويتطلب تكاليف مالية، لكن فنيي الشركة استطاعوا تنفيذه في مدة وجيزة، موضحا أن إدارة نقل وتزويدات الغاز والورشة المركزية الثانية بإدارة الصيانة وإدارة النقل شاركت في أعمال الصيانة.

ولفت إلى أن صيانة هاتين المحطتين ودخولهما للخدمة مكن من تشغيل منظومة التراسل على الخط الطولي، وتوفير الاتصالات الهاتفية بين المحطات من البريقة إلى شمال بنغازي ونقاط الحماية للأمن الصناعي وحرس المنشآت النفطية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد