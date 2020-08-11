«سرت للنفط»: إصلاح محطتي اتصال توقفتا عن العمل منذ 6 سنوات

جانب من أعمال صيانة محطة اتصال تابعة لشركة سرت للنفط، 10 أغسطس 2020، (صفحة الشركة على فيسبوك)

تمكنت منسقية الاتصالات بخط الغاز ومجموعة صيانة الراديو التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من صيانة محطتي الاتصال جنوب البريقة وجنوب أجدابيا، وإدخالهما للخدمة بعد توقف استمر أكثر من ست سنوات؛ بسبب تذبذب الكهرباء وعدم استقرارها.

وتمثلت أعمال الصيانة في توفير التغذية الكهربائية، عبر تركيب ألواح الطاقة الشمسية وبطاريات، والكشف على المحطتين بالكامل وإصلاح الأعطال الداخلية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وأشار البيان إلى أن هذا العمل كان يسند إلى مقاول متخصص في السابق، ويتطلب تكاليف مالية، لكن فنيي الشركة استطاعوا تنفيذه في مدة وجيزة، موضحا أن إدارة نقل وتزويدات الغاز والورشة المركزية الثانية بإدارة الصيانة وإدارة النقل شاركت في أعمال الصيانة.

ولفت إلى أن صيانة هاتين المحطتين ودخولهما للخدمة مكن من تشغيل منظومة التراسل على الخط الطولي، وتوفير الاتصالات الهاتفية بين المحطات من البريقة إلى شمال بنغازي ونقاط الحماية للأمن الصناعي وحرس المنشآت النفطية.