غلق مداخل ومخارج نالوت لمواجهة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 11:48 صباحا
شعار المجلس البلدي نالوت. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر عميد المجلس البلدي نالوت عبدالوهاب الحجام غلق مداخل ومخارج مدينة نالوت إلى حين إشعار آخر، ورفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع أي أحداث طارئة.

جاء ذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، ودخولها المرحلة الرابعة من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، خصوصا في المناطق المجاورة للبلدية، حسب كتاب موجه إلى مدير أمن نالوت، منشور على صفحة المجلس البلدي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

يذكر أن المجلس عقد اجتماعا طارئا أمس الإثنين، في مقر البلدية، والذي انتهى إلى التوصية بغلق المدينة تماما ومنع السفر والتنقل، على أن تستثنى الحالات الطبية الطارئة، مع الاستمرار في منع التجمعات الكبيرة والازدحام، خصوصا في المناسبات الاجتماعية وأمام الأسواق والمحال التجارية، وفض حظر التجول بقوة.

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