وصول شحنة بلجيكية من مشغلات تحليل «كورونا» إلى مصراتة

شحنة مشغلات تحليل فيروس كورونا لدى وصولها مطار مصراتة. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، وصول طائرة شحن بلجيكية إلى مطار مصراتة الدولي محملة بشحنة جديدة من مشغلات التحليل الخاصة بفيروس «كورونا المستجد».

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشحنة الجديدة من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس «كورونا المستجد»، تهدف لتعزيز مخزون الدولة وتوفير كافة متطلبات مكافحة الوباء بصفة مستمرة دون انقطاع.

وأوضحت أن الشحنة الجديدة التي وصلت قبل قليل إلى مطار مصراتة الدولي، تتكون من 100 ألف «kit» من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد».

وأشارت الوزارة إلى أنَّ الشحنة هي السادسة التي تصل إلى ليبيا منذ الأربعاء الماضي، حيث تضمنت الشحنة الأولى 10 آلاف «kit» من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد»، فيما احتوت الشحنة الثانية 40 ألف «kit» من المشغلات وثلاثة أجهزة فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل «PCR».

أما الشحنة الثالثة فقد تضمنت 200 ألف «kit» من المشغلات وجهازي «PCR»، وفيما يتعلق بالشحنتين الخامسة والسادسة فقد تضمنتا جهاز «PCR» وكميات من المشغلات.

وقال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود، إن وصول هذه الشحنة سيساعد في رفع الطاقة التشغيلية لمختبرات فحص حالات الاشتباه.