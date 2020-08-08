السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 04:47 مساء
اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

خلص اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية إلى الاتفاق على تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام، وأكد السراج دعمه الكامل «للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام».

وناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، إلى «عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر في ظل الظروف الراهنة»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضًا: السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ

وقال المكتب إن السراج أكد خلال الاجتماع على «وجوب امتثال وتعاون» جميع مؤسسات القطاع الحكومي مع هذه الأجهزة، مشددًا على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، وقواعد الحوكمة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على «الدعم الكامل» للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بشأن تشكيل فريق وطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

◼  معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»
أيضًا: تظاهرة في ميدان الجزائر بطرابلس بسبب تردي الأحوال المعيشية

يشار إلى أن السراج دعا، أمس الجمعة، كلاً من القائم بأعمال النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع تقابلي طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، السبت. وقال  في خطاب وجهه إلى المسؤولين الأربعة إن «الاجتماع يأتي في إطار المتابعة، وتحديد المسؤوليات وممارسة الاختصاصات، ومناقشة وبحث بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام».

ويأتي ذلك في وقت شهدت العاصمة طرابلس تظاهر عدد من المواطنين، مساء الجمعة، ضد ما وصفوه بـ«تردي الأحوال المعيشية»، وذلك بعد يوم من انتقاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، «سلطة الفرد المطلقة»، معتبرًا أنها «سبب في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية».

اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في مرفأ بيروت عمال إغاثة يغوصون في الركام بحثًا عن ناجين
عربى
بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان
عربى
ثنائية رونالدو تفشل في إنقاذ يوفنتوس من الخروج المبكر بدوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مشاورات أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط
ليبيا
السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ
ليبيا
«فرانس برس»: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قرر الإقامة في أبوظبي
دولى
نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: علماء يحددون 6 «أنواع» مختلفة من «كوفيد-19»