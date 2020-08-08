السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة

اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

خلص اجتماع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية إلى الاتفاق على تفعيل نظام إقرارات الذمة المالية لمسؤولي الدولة، والإسراع باعتماد دليل حوكمة شركات القطاع العام، وأكد السراج دعمه الكامل «للأجهزة الرقابية والمحاسبية لإجراء عمليات التحقيق والتفتيش في جميع الملفات المتعلقة بالفساد وإهدار المال العام».

وناقش الاجتماع، الذي عقد، اليوم السبت، إلى «عدد من الملفات الخاصة بالشأن العام، والتأكيد على التعاون والتنسيق المستمر في ظل الظروف الراهنة»، حسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقال المكتب إن السراج أكد خلال الاجتماع على «وجوب امتثال وتعاون» جميع مؤسسات القطاع الحكومي مع هذه الأجهزة، مشددًا على ضرورة إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة، وقواعد الحوكمة.

كما أكد رئيس المجلس الرئاسي على «الدعم الكامل» للاتفاقية المبرمة بين كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، بشأن تشكيل فريق وطني لوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

◼ معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»

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يشار إلى أن السراج دعا، أمس الجمعة، كلاً من القائم بأعمال النائب العام، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع تقابلي طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء، السبت. وقال في خطاب وجهه إلى المسؤولين الأربعة إن «الاجتماع يأتي في إطار المتابعة، وتحديد المسؤوليات وممارسة الاختصاصات، ومناقشة وبحث بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام».

ويأتي ذلك في وقت شهدت العاصمة طرابلس تظاهر عدد من المواطنين، مساء الجمعة، ضد ما وصفوه بـ«تردي الأحوال المعيشية»، وذلك بعد يوم من انتقاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، «سلطة الفرد المطلقة»، معتبرًا أنها «سبب في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية».

اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

اجتماع السراج مع مسؤولي الأجهزة الرقابية والمحاسبية، 8 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)