معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»

نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، (أرشيفية: الإنترنت)

انتقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، «سلطة الفرد المطلقة» معتبرًا أنها «سببًا في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية»، داعيًا الشعب الليبي «للتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها»، مشيرًا إلى أن الخروج للتعبير عن الغضب من أداء الحكومة أمر منطقي.

وطالب معيتيق زير الداخلية، فتحي باشاغا، بـ«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها والحفاظ على الأمن العام»، داعيًا إلى الالتزام بالنظام لتحقيق «الأهداف المعلنة للمظاهرة ورفع مطالبات المتظاهرين والتعبير عنها»، حسب بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال معيتيق في البيان الذي وجهه إلى وزير الداخلية :«إن من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرًا عن الرأي وفق القانون المعمول به والتعبير عن الاستياء من تدني مستوى الخدمات»، وأضاف «هذا حق أساسي فكيف بإنعدامها (الخدمات) في بعض الجوانب واحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية».

واعتبر خروج المواطن للتعبير عن غضبه على أداء حكومته في بعض الملفات «أمرًا منطقيًا»؛ حتى «يخرج كل المسؤولين لتوضيح جوانب في الملفات التي يتولوها وما هي أسباب التقصير بشفافية»، وتابع :«على جميع من تولوا مناصب في الدولة الليبية أن يكونوا جاهزين للمحاسبة وأنا أول الجاهزين»، وتعهد لجميع الليبيين بـ«عدم السكوت والكشف عن كل من أفسد وتقديم ملفاته أمامهم»