معيتيق يدعو إلى «التظاهر ضد الفساد وتدني الخدمات بسبب سلطة الفرد المطلقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 01:18 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، (أرشيفية: الإنترنت)

انتقد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد معيتيق، الجمعة، «سلطة الفرد المطلقة» معتبرًا أنها «سببًا في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية»، داعيًا الشعب الليبي «للتعبير عن رأيه بكل وضوح والمطالبة بفتح تحقيق في الأموال التي صرفت، وأوجه صرفها»، مشيرًا إلى أن الخروج للتعبير عن الغضب من أداء الحكومة أمر منطقي.

وطالب معيتيق زير الداخلية، فتحي باشاغا، بـ«اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين، وضمان عدم خروج المظاهرة عن أهدافها والحفاظ على الأمن العام»، داعيًا إلى الالتزام بالنظام لتحقيق «الأهداف المعلنة للمظاهرة ورفع مطالبات المتظاهرين والتعبير عنها»، حسب بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك».

وقال معيتيق في البيان الذي وجهه إلى وزير الداخلية :«إن من أحد أساسات بناء دولة المؤسسات والقانون هو الخروج للتظاهر السلمي تعبيرًا عن الرأي وفق القانون المعمول به والتعبير عن الاستياء من تدني مستوى الخدمات»، وأضاف «هذا حق أساسي فكيف بإنعدامها (الخدمات) في بعض الجوانب واحتكار سلطة الفرد المطلق التي تسببت في الفساد واتخاذ قرارات أدت إلى تدني مستوى الخدمات الأساسية».

واعتبر خروج المواطن للتعبير عن غضبه على أداء حكومته في بعض الملفات «أمرًا منطقيًا»؛ حتى «يخرج كل المسؤولين لتوضيح جوانب في الملفات التي يتولوها وما هي أسباب التقصير بشفافية»، وتابع :«على جميع من تولوا مناصب في الدولة الليبية أن يكونوا جاهزين للمحاسبة وأنا أول الجاهزين»، وتعهد لجميع الليبيين بـ«عدم السكوت والكشف عن كل من أفسد وتقديم ملفاته أمامهم»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يلقي بظلاله على إحياء اليابان ذكرى أول قصف ذري في التاريخ
دولى
القضاء العسكري يعلن توقيف 16 موظفا في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق
عربى
ماكرون: هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته
عربى
شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تمد جسمك بفيتامين B12