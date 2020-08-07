تظاهرة في ميدان الجزائر بطرابلس بسبب تردي الأحوال المعيشية

تظاهر عدد من المواطنين اليوم في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، بسبب ما وصفوه بـ«تردي المعيشة».

وتداول مستخدمون على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يظهر عشرات المواطنين يتظاهرون في طرابلس، ضد حكومة الوفاق، بسبب تردي الأحوال المعيشية.

وفي وقت سابق من اليوم دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كلا من القائم بأعمال النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع تقابلي طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء غدا السبت في الثانية عشرة ظهرا.

وبحسب خطاب من المجلس الرئاسي للمخاطبين الأربعة، أكد السراج أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة وتحديد المسؤوليات وممارسة الاختصاصات، ومناقشة وبحث بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام.