السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ

رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، كلا من القائم بأعمال النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة، لاجتماع تقابلي طارئ بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء غدا السبت في الثانية عشرة ظهرا.

وبحسب خطاب من المجلس الرئاسي للمخاطبين الأربعة، أكد السراج أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة وتحديد المسؤوليات وممارسة الاختصاصات، ومناقشة وبحث بعض الملفات والقضايا الخاصة بالشأن العام.

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كما يسعى الاجتماع لتأكيد التعاون والتنسيق المستمر، لا سيما في ظل الظروف وما تقتضيه من تكاتف للجهود بين كل الأجهزة والمؤسسات ذات العلاقة.