مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة توابل بريطانية وينذر صيدلية بالإغلاق في الجفارة

عبوة من شحنة التوابل المرفوضة في ميناء طرابلس. (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، رفضه شحنة توابل «بهارات» موردة من بريطانيا في ميناء طرابلس، وذلك لعدم مطابقتها المواصفة القياسية، وانتهاء صلاحية بعضها.



وأوضح المركز أن الشحنة تبلغ 164 سطل بلاستيك من التوابل «بهارات»، ولم تتطابق مع المواصفات القياسية رقم «53» لسنة 2003 الخاصة بالبيانات التوضيحية على عبوات وأغلفة المواد الغذائية، فضلا عن انتهاء الصلاحية لثلاثة أنواع.



وفي سياق آخر، أكد المركز استمرار الجولات التوعوية التفتيشية التي تهدف لصحة وسلامة المواطنين، مشيرا إلى قيام مفتشي مكتب الجفارة وبرفقة جهاز الحرس البلدي بجولة توعوية تفتيشية على بعض الصيدليات الواقعة في نطاق بلديات منطقة الجفارة، ما أسفر عن توجيه إنذار بالقفل لإحدى الصيدليات.



وخلال الجولة، تلاحظ أن إحدى الصيدليات ببلدية الزهراء، لا تلتزم باشتراطات النظافة العامة، فضلا عن وجود غبار على الأدوية المعروضة، وعدم وجود إذن مزاولة للعاملين بالصيدلية، وعدم وجود ترخيص، وعدم ارتداء القفازات والكمامات، ووضع بعض الأدوية على الأرض.



بعد ذلك، جرى اتخاذ الإجراءات الضبطية لتنفيذ كل الملاحظات، وتوجيه إنذار بالإغلاق، على أن تتم زيارة الصيدلية مرة ثانية في مدة لا تتجاوز عشرة أيام للتأكد من تطبيق الملاحظات.

عبوة من شحنة التوابل المرفوضة في ميناء طرابلس. (مركز الرقابة على الأغذية)

أثناء التفيش على صيدلية في الجفارة. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)