عقوب يبحث مع رئيس أركان القوات البرية مشكلات المنشآت الطبية في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 12:51 صباحا
اجتماع سعد عقوب مع رئيس أركان القوات البرية، 7 أغسطس 2020. (إدارة الإعلام بصحة الموقتة)

بحث وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، مساء الجمعة، بمقر إقامته بمدينة بنغازي، مع رئيس أركان القوات البرية التابعة للقيادة العامة، آمر مجموعة عمليات الجنوب، اللواء مبروك إبراهيم سحبان، المشكلات التي تعاني منها المنشآت الصحية والطبية في الجنوب الليبي في ظل مجابهة فيروس «كورونا المستجد».

وخلال اللقاء، استعرض عقوب الدعم الذي قدمته وزارته لكل مناطق ومدن وبلديات الجنوب الليبي، مشيرًا إلى اهتمامه البالغ بمتابعة ظهور البؤر الوبائية بالمنطقة والإشراف الكامل علي سير عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، والأطقم الطبية ودعمها بالأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية والعلاجية لمجابهة الفيروس، وتحسين الأوضاع الصحية، حسب بيان لوزارة الصحة.

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وأطلع الوزير، آمر مجموعة عمليات الجنوب الليبي على إجراءات وزارة الصحة لمكافحة وباء «كورونا»، و«دور القوات المسلحة، وخاصة المنطقة العسكرية بالجنوب الليبي»، في تطبيق حظر التجوال الكامل وغلق المناطق ذات الاختطار العالي وذلك بالتنسيق والتواصل المستمر مع عمداء البلديات  و مديري الأمن بالجنوب ومديري الخدمات الصحية بالمناطق الصحية ومدير فرع المركز الوطني.

التقيد بحظر التجول
وأشار بيان وزارة الصحة إلى تأكيد المجتمعين على ضرورة التقيد بحظر التجول، وتطبيق إجراءات عزل المدن إلي حين التأكد من انحصار الجائحة، والتشديد على عدم التنقل بين المدن إلا في أضيق الحدود وفي الحالات الطارئة فقط.

وطمئن عقوب، رئيس أركان القوات البرية بأن المخزون الاستراتجي من الأدويه والمعدات والمستلزمات الوقائية وأجهزة التنفس الصناعي لمجابهة فيروس كورونا «جيده»، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا لمكافحة الوباء اتخذت إجراءات «ضبطية حقيقية على أرض الواقع للسيطرة على الوباء».

لكنه لفت إلى أن «ظهور البؤر الوبائية في الجنوب، وعدم التزام المواطنين بالتباعد وحظر التجوال بين المدن كان سببا رئيسيًا لانهيار الإجراءات»، مضيفآ أن «الجهات المختصة ما زالت متماسكة وتقوم بواجباتها على الوجه الأكمل»، وتعهد بتذليل جميع الصعاب للرقي بمستوي الخدمات الصحية داخل مناطق ومدن وبلديات الجنوب الليبي.

اجتماع سعد عقوب مع رئيس أركان القوات البرية، 7 أغسطس 2020. (إدارة الإعلام بصحة الموقتة)
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