عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي

الفريق عبدالرازق الناظوري والدكتور سعد عقوب، في زيارة إلي مستشفى المرج التعليمي، 4 أغسطس 2020.(صحة الموقتة)

أجري رئيس الأركان العامة لقوات القيادة العامة، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، الفريق عبدالرازق الناظوري برفقة وزير الصحة بالحكومة الموقتة، وعضو اللجنة العليا الدكتور سعد عقوب، زيارة فجائية إلي مستشفى المرج التعليمي، بحضور مدير أمن المرج، رئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بالبلدية العقيد وهبي أنور الرخ، للوقوف على سير عمل المستشفى والاطلاع عن قرب لما يقدمه من خدمات طبية للمرضى.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الثلاثاء، اطلعت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والوفد المرافق لهم خلال الجولة التفقدية علي سير عمل الأقسام السريرية والعناية والطوارئ وعدد من الأقسام الأخرى، في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل وتطوير نظم الطوارئ والخدمات، بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

من جانبه قرر وزير الصحة خلال الجولة، إيقاع عقوبات رادعة بحق عدد من المقصرين في عملهم بالمستشفى إثر زيارة مفاجئة، قام بها مساء اليوم لعدد من اقسام المستشفي لعدم تمتعهم «بروح المسؤولية، وتقصيرهم في أداء مهام عملهم».

وأوضح الوزير أن هذه العقوبات جاءت انطلاقاً من الحرص على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والحيلولة دون تفشي الفيروس، وتحقيقا لالتزام الجميع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا ورفع حالة الجهوزية الكاملة.

وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتوانى على الإطلاق في معاقبة كافة المقصرين في جميع مواقع الوزارة، ولن يقبل بأي حال من الأحوال استمرار الظواهر السلبية في المرافق الصحية.

وشملت الجولة تفقد قسم العزل الصحي بعد إتمام صيانته، وتم الاطلاع علي غرف العناية الفائقة والغرف المعدة للحجر الصحي وحالات الاشتباه بفيروس كورونا.

الفريق عبدالرازق الناظوري والدكتور سعد عقوب، في زيارة إلي مستشفى المرج التعليمي، 4 أغسطس 2020.(صحة الموقتة)

الفريق عبدالرازق الناظوري والدكتور سعد عقوب، في زيارة إلي مستشفى المرج التعليمي، 4 أغسطس 2020.(صحة الموقتة)

الفريق عبدالرازق الناظوري والدكتور سعد عقوب، في زيارة إلي مستشفى المرج التعليمي، 4 أغسطس 2020.(صحة الموقتة)

الفريق عبدالرازق الناظوري والدكتور سعد عقوب، في زيارة إلي مستشفى المرج التعليمي، 4 أغسطس 2020.(صحة الموقتة)