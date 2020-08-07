جامعة أجدابيا تشارك في برنامج إيراسموس لبناء القدرات التابع للاتحاد الأوروبي

رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف 14 مارس 2020 (جامعة أجدابيا)

فازت جامعة أجدابيا بفرصة المشاركة في بناء القدرات ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي «إيراسموس +».

جاء ذلك في «رسالة رسمية» تلقتها إدارة جامعة أجدابيا، يُهنئ فيها المكتب الوطني إيراسموس في ليبيا بالفوز بالبرنامج، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

وتضمنت الرسالة: «المكتب الوطني إيراسموس في ليبيا؛ يود أن يشارككم نتائج ترشح جامعتكم للفوز بمشاريع بناء القدرات ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي إيراسموس +، ويُبارك لكم ولكل أسرة الجامعة هذا الإنجاز، باختيار جامعتكم ضمن الجامعات الفائزة بمشاريع إيراسموس للعام 2019 - 2020، والتي مدتها ثلاث سنوات من تاريخ بداية المشروع في شهر أكتوبر 2020، ما يُعد تتويجًا للعمل الدؤوب والثبات، والالتزام بسلسلة من الإجراءات والاتصالات المهنية؛ التي تعكس مستوى القدرات والإمكانيات الفعّلية التي اكتسبتها جامعتكم خلال العمل في هذه المشروعات».

بدوره، نوه رئيس جامعة أجدابيا الدكتور موسى المقريف، بكل الجهود التي بذلت لنيل هذا الاستحقاق، ودور مكتب العلاقات الدولية في الجامعة، في حصول على الاستحقاق.

وأكد الدكتور موسى المقريف، استمرار دعمه المستمر، لتذليل كل العراقيل؛ للانخراط في مثل هذه البرامج، والتي من شأنها تدفع بالمؤسسة إلى الأفضل في جانب التحسين من القدرات العلمية والعملية لمنتسبيها.