ليبيا تتخطى حاجز الـ400 إصابة بفيروس «كورونا» وحصيلة الوفيات تتجاوز 100

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 02:35 صباحا
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 404 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» كأعلى حصيلة تسجلها ليبيا منذ ظهر فيها الوباء في مارس الماضي، إلى جانب إحصاء ثماني حالات وفاة، وشفاء 12 مصابًا.

وقال المركز في بيانه رقم «152» والمنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم الخميس 2144 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 1740 بينها 12 حالة شفاء، وإيجابية 404 عينة، فيما توفي 8 أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس.

وتوزعت العينات التي تسلم المركز بواقع 864 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و581 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و91 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، وأربع عينات من مختبر فرع المركز غريان، و34 عينة من مختبر فرع المركز سبها.

كما تسلم المركز 20 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و300 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، و56 عينة من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي، وست عينات من مختبر مركز بنغازي الطبي، و188 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية.

وبهذا الإعلان تسجل ليبيا 4879 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» بينها 4128 حالة نشطة، و652 حالة شفاء، 107 حالات وفاة.

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