السراج يصدر تعليمات بقفل مكبات القمامة في مناطق أبوسليم ومعيتيقة والسواني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 06:55 مساء
اجتماع السراج مع اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة. الخميس 6 أغسطس 2020. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تعليمات بقفل مكبات القمامة في مناطق أبوسليم ومعيتيقة والسواني «تماما» بعد نقل القمامة منها «وتحويلها لمكب سيدي السائح»، موجها بضرورة «تهيئة حديقة الحيوان بالتعاون مع جهاز تنمية وتطوير المرافق الإدارية» وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج، اليوم الخميس، مع رئيس وأعضاء اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة، بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض ما تواجهه اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة من مصاعب وسبل تذليلها، وتوفير الإمكانات اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه.

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج تابع خلال الاجتماع جهود الشركة للتعامل مع مشاكل تكدس القمامة، وأثنى على هذه الجهود، داعيا إلى استمرارها حفاظا على الصحة العامة، كما استعرض مع مسؤولي الشركة خطة العمل المستقبلية لتحقيق بيئة نظيفة.

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