السراج يبحث مع أوغلو ووزير خارجية مالطا الحل السياسي للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 02:23 مساء
لقاء السراج مع وزيري خارجية تركيا ومالطا، 6 أغسطس 2020، (وكالة الأناضول)

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، وزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والمالطي إيفاريست بارتولو.

جاء اللقاء في ديوان حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس، اليوم الخميس، حيث تناول آخر المستجدات الحاصلة على الساحة الليبية، وسبل حل الأزمة بالطرق السياسي، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

يذكر أن أوغلو التقى صباح اليوم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، حيث عقدا مؤتمرا صحفيا مشتركا، أكد المشري خلاله أن الموقفين الليبي والتركي حيال الأزمة واضح، معقبا: «نريد حلولا سياسية وسلمية، وقادرون على الحسم العسكري».

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