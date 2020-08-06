المشري: نريد حلولا سياسية.. وقادرون على الحسم العسكري

رئيس مجلس الدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إن الموقفين الليبي والتركي حيال الأزمة واضح، معقبا: «نريد حلولا سياسية وسلمية، وقادرون على الحسم العسكري».

وأشار إلى رصد قوات حكومة الوفاق «أكثر من 110 طائرات شحن زودت قوات القيادة العامة بمعدات وأسلحة خلال شهر، إضافة إلى رصد طائرات صغيرة تابعة لها»، حسب حديثه في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي يزور طرابلس اليوم الخميس.

وأكمل المشري: «إلى جانب الطائرات، يرصد بشكل دائم أعداد المرتزقة وتنقلاتهم وآلياتهم، وغير ذلك من أمور لا تحرك فينا شيئا، وهي متروكة للقيادات العسكرية».

ولفت إلى أن التطورات العسكرية لم تكن في نطاق المحادثات بينه وبين أوغلو، موضحا أنها تركزت على المواضيع السياسية والعلاقات الثنائية.

كما تطرق المشري إلى مشروع تطوير مطار طرابلس، قائلا إنه «يسير بشكل جيد وليس مثل مشاريع الكهرباء المتعثرة».