أحوال الطقس اليوم: اعتدال الأجواء في مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 02:05 مساء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، (6 أغسطس 2020)، (بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال الغربي اعتدالا في درجات الحرارة مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 30 و44 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة مئوية وتصل على أبونجيم إلى 40 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده
السماء قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف الليلة وصباح الغد، في حين الرياح شمالية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية، وتصل على جالو إلى 44 درجة مئوية، ولا تتجاوز 32 درجة مئوية على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على غدامس والحمادة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 40 و44 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب على أقصى الجنوب الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 41 و44 درجة مئوية.

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