فريق الرصد في سرت يخصص أرقاما للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 10:01 صباحا
مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية ببلدية سرت تخصيص أرقام للتواصل من خلالها والإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

والأرقام هي: 0913797606، 0927014197، 0918362020، 0925173850، 0915353257، كما يستقبل الفريق الحالات في مقره الكائن بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وناشد الفريق المواطنين بضرورة التواصل في حالة ظهور أي من أعراض الإصابة بالفيروس، والإبلاغ عن أي حالة مخالطة أو حاملة للفيروس قادمة من خارج سرت.

ويوم الثلاثاء الماضي، باشر أعضاء الفريق سحب 71 عينة لمخالطين للحالتين الأولى والثانية المكتشفتين بالمدينة، مشيرًا إلى إرسال العينات إلى مختبر التحاليل المرجعي في بنغازي.

وأكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت، منع فتح المحلات والأسواق الكبرى في المدينة وضواحيها مع استثناء المحلات الصغيرة داخل الأحياء، محذرة مَن يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق حظر التجول داخل سرت، المفروض لمدة عشرة أيام منذ الثلاثاء، بقرار من رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟