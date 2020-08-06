فريق الرصد في سرت يخصص أرقاما للإبلاغ عن حالات الاشتباه بـ«كورونا»

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية ببلدية سرت تخصيص أرقام للتواصل من خلالها والإبلاغ عن حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

والأرقام هي: 0913797606، 0927014197، 0918362020، 0925173850، 0915353257، كما يستقبل الفريق الحالات في مقره الكائن بفرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وناشد الفريق المواطنين بضرورة التواصل في حالة ظهور أي من أعراض الإصابة بالفيروس، والإبلاغ عن أي حالة مخالطة أو حاملة للفيروس قادمة من خارج سرت.

ويوم الثلاثاء الماضي، باشر أعضاء الفريق سحب 71 عينة لمخالطين للحالتين الأولى والثانية المكتشفتين بالمدينة، مشيرًا إلى إرسال العينات إلى مختبر التحاليل المرجعي في بنغازي.

وأكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت، منع فتح المحلات والأسواق الكبرى في المدينة وضواحيها مع استثناء المحلات الصغيرة داخل الأحياء، محذرة مَن يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق حظر التجول داخل سرت، المفروض لمدة عشرة أيام منذ الثلاثاء، بقرار من رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم.