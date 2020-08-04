سحب 71 عينة من المخالطين لحالات مصابة بـ«كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 05:48 مساء
أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

باشر أعضاء فريق الرصد والتقصي بسرت، اليوم الثلاثاء، سحب عينات لعدد من المخالطين لحالات مصابة بفيروس «كورونا المستجد»، تجاوزت 71 عينة.

وقال مدير فرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض في سرت، محمد احمودة لـ«بوابة الوسط»، إن فريق الرصد تمكن خلال الـ 24 ساعة الماضية من سحب أكثر من 71 عينة مسحية من عدد من المخالطين للحالات المصابة.

وأوضح احمودة أن الأشخاص الذين سُحبت منهم العينات كانوا مخالطين للحالتين الأولى والثانية المكتشفة بالمدينة، مشيرًا إلى إرسال العينات إلى مختبر التحاليل المرجعي في بنغازي.

وأكدت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء «كورونا» في سرت، اليوم، منع فتح المحلات والأسواق الكبرى في المدينة وضواحيها مع استثناء المحلات الصغيرة داخل الأحياء، محذرة مَن يخالف ذلك بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق حظر التجول داخل سرت، المفروض بداية من اليوم ولمدة 10 أيام بقرار من رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، سالم عامر سالم.

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