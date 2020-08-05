تنفيذ عمليات صيانة موسعة لخط نقل الخام بين حقول الواحة والسماح

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 04:43 مساء
عاملون بقسم الخدمات والنقل بشركة الواحة للنفط يتولون عملية الصيانة في المنطقة 10 (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط عن عمليات صيانة موسعة استهدفت خط نقل النفط الخام بين حقول الواحة والسماح بالمنطقة رقم 10، وذلك بهدف تدعيم الخطوط ووقف التسرب في أحد الخطوط الحيوية، وقد نفذت أقسام الإنتاج والهندسة عمليات الصيانة بالتعاون مع قسم النقل والخدمات واللحام.

وأشارت الشركة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أنها تملك أكبر شبكة نقل نفط خام تعمل منذ سنوات على إعادة تأهيله، إذ استبدلت في العام 2019 خط نقل الخام بطول 250 كيلو مترا يربط بين حقول الواحة وجالو.

وتأتي عمليات الصيانة في إطار سعي الشركة للمحافظة على مرافقها الإنتاجية في ظل التوقف المفاجئ للإنتاج، ومحاولة تفادي أي عراقيل فنية قد تؤثر على سير العمل عند استئناف الصادرات ورفع حالة القوة القاهرة.

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