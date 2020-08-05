لجنة معالجة أزمة الوقود: المحطات ستعمل 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 02:01 مساء
محطة وقود متنقلة تابعة لشركة البريقة. (شركة البريقة)

قالت لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، التابعة لحكومة الوفاق، إن «الوقود متوافر في كافة مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط»، مشيرة إلى أن «عملية التوزيع تسير بشكل سلس لتزويد كافة المحطات بالوقود».

وأشار مدير الإدارة العامة للدعم المركزي ورئيس اللجنة، العميد محمد فتح الله، إلى أن «محطات الوقود ستعمل على مدار 24 ساعة طيلة الأيام المقبلة لتوفير الوقود لكافة المواطنين»، حسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وشهد عدد من محطات تعبئة الوقود في العاصمة طرابلس طوابير طويلة لتموين السيارات بالوقود.

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وطالب فتح الله كافة المواطنين «بعدم الانجرار وراء الشائعات، وعدم الازدحام غير المبرر أمام محطات توزيع الوقود، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة السير بالطرقات العامة، والتحلي بروح المسؤولية».

 

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