بدء تشغيل وحدة تعبئة أسطوانات غاز الطهي في مستودع سبها النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 07:04 مساء
عاملان في مستودع سبها النفطي يتابعان تشغيل وحدة تعبئة أسطوانات الغاز. (بلدية سبها)

أكدت بلدية سبها بدء مستودع المدينة النفطي بتشغيل وحدة تعبئة أسطونات غاز الطهي، اليوم الإثنين، لمواجهة العجز الذي تعانيه سبها، والمناطق الجنوبية من عدم توافر الوقود.

وقالت البلدية إن عملية تشغيل وحدة تعبئة أسطوانات غاز الطهي جاءت بجهود المجلس البلدي سبها، بالتعاون مع مسؤولي المستودع.

وفي أواخر يوليو الماضي، وصلت إلى مستودع سبها النفطي 4 شاحنات محملة بالغاز المسال قادمة من مستودع رأس المنقار بعد انقطاع دام قرابة سنة ونصف السنة. وقدرت الكمية بنحو 100 طن من الغاز المسال لتعبئة 6 آلاف أسطوانة أسبوعيًّا، وكان من المقرر إرسال شحنات أخرى من الغاز المسال إلى المستودع.

وتعاني مدينة سبها والمنطقة الجنوبية نقص غاز الطهي، إذ يصل سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء إلى 300 دينار.

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