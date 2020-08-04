عضو اللجنة الطبية طبرق: الوضع بالمدينة خطير بسبب عدم التزام المواطنين

عضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني. (الإنترنت)

أكد راصد فريق الاستجابة السريعة وعضو اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور أحمد صالح الفزاني، أن الوضع الوبائي بالمدينة أصبح خطيرًا خاصة أن الناس غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة الاستشارية الطبية.

وقال الفزاني، في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن حالات الإصابة بالمدينة بلغت 21 حالة بالإضافة لحالة وفاة واحدة، والجميع تم حجزهم وعزلهم بمقر الحجز الصحي الموجود بمدخل المدينة الغربي، حيث يتلقون العلاج بصورة دورية مستمرة وحالتهم الصحية مستقرة.

وأضاف الفزاني، أن هناك حالة من الهوس أصابت الكثير من المواطنين بالمدينة، وكلهم أصبحوا يشعرون بأعراض الإٕنفلونزا وكلهم يريدون تحليل pcr وهذا الأمر مستحيل، فاللجنة الاستشارية وفريق التدخل السريع هو مَن له الحق في أن يقرر مَن يستحق تحليل فيروس «كورونا»، «خصصنا مركز الصدرية بالمدينة للكشف عن أي حالة تشعر بضيق في التنفس أو حرارة شديدة أو غيرهما، ففي حالة شعر الطبيب بحالة اشتباه يتم تحويلها لقسم العزل بالمركز لأخذ عينة ومسحة للتأكد منها».

وتابع أن الفريق الطبي أصبح عاجزًا أمام الإحباط والضغط النفسي الذي يراه من المواطنين في طبرق لعدم تعاونهم واتباعهم الإرشادات المخصصة، بل واتهامنا بالسرقة والاختلاس، مؤكدًا أن اللجنة الاستشارية الطبية طبرق لم تتسلم مليمًا واحدًا من الحكومة، وأن العمل ما زال بالتطوع.