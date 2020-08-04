مؤسسة النفط تعلن تفاصيل دعم البلديات والمستشفيات لمواجهة «كورونا»

مقر المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

جددت المؤسسة الوطنية للنفط الدعوة إلى «رفع الإغلاق القسري» لمنشآتها النفطية حتى يتمكن شركاؤها الدوليين من تقديم المزيد من الدعم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ونشرت إحصائيات توضح كميات مواد الحماية والتطهير التي وزعتها إدارة التنمية المستدامة.

وحسب بيان رسمي صادر، اليوم الثلاثاء، تشمل مواد الوقاية والتطهير «بدل الحماية والعمليات، والكمامات، وحماية الوجه، ومحاليل التعقيم والتطهير، والترمومترات الحرارية، وأجهزة تحاليل الفيروسات وغيرها من المواد الخاصة بالحماية والكشف، موضحة الجهات المستلمة لهذه المواد من بلديات ومستشفيات وجهات معنية بمواجهة «فيروس كورونا» وبعض الجهات الأخرى.

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وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط «الالتزام بتقديم الدعم اللازم لكافة مناطق عملياتها المنتشرة في ربوع ليبيا»، داعية «لرفع الإغلاق القسري لمنشآتها النفطية حتى يتمكن شركاؤها الدوليين من تقديم المزيد من الدعم و الذين توقفت ايراداتهم نتيجة توقف إنتاج النفط منذ 18 يناير 2020».

وفي شهر يونيو الماضي، سجلت إيرادات صادرات النفط الخام والغاز نحو 45 مليونًا و552 ألف دولار والمكثفات، كأقل إيرادات يتم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام، وفق أرقام رسمية صادرة عن المؤسسة.