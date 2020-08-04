«مكافحة الأمراض»: نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، نفاد مشغلات الكشف عن «كورونا»، ما أدى إلى توقف العمل داخل معظم مختبرات المركز.

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز، إلى مخاطبة اللجنة العلمية الاستشارية حتى يتم توفير مشغلات الكشف عن «كورونا» بشكل عاجل وبكميات كبيرة تتماشى مع الوضع الوبائي بالبلاد»، وفق الصفحة الرسمية لقناة «الصحية» التي يديرها المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

ونبهت اللجنة إلى أن «فحص كميات كبيرة من العينات من ضمن أهم استيراتيجات مكافحة كورونا عالميًّا»، منوهة إلى أن «هذا لايتحقق إلا بتوفير مشغلات الكشف عن كورونا بشكل يتماشى مع المرحلة الوبائية التي تعانيها البلاد».

اقرأ أيضًا: الأعلى في مصراتة.. خارطة التوزيع الوبائي لـ«كورونا» بعد «التطور الجديد»

وسجل انتشار فيروس «كورونا» في البلاد «تطورًا وبائيًّا جديدًا» مع حصر 226 حالة موجبة الإثنين، وحسب الأرقام التي نشرها المركز، حلت مصراتة في المقدمة بين أعداد العينات الإيجابية المصابة بالفيروس، بواقع 103 حالة.

وفي يوليو الماضي، أعلن المصرف المركزي أن إجمالي مخصصات وزارة الصحة بحكومة الوفاق شملت مبلغ 481 مليون دينار لمجابهة وباء «كورونا» وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.