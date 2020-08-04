الأعلى في مصراتة.. خارطة التوزيع الوبائي لـ«كورونا» بعد «التطور الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 09:53 صباحا
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض خريطة التوزيع الوبائي لفيروس «كورونا المستجد»، مشيرًا إلى «تطور وبائي جديد» بتسجيل 226 حالة موجبة. 

وحسب الأرقام التي نشرها المركز، حلت مصراتة في المقدمة بين أعداد العينات الإيجابية المصابة بالفيروس، بواقع 103 حالات.

وفيما يلي توزيع الإصابات الجديدة التي رصدها المركز:

طرابلس
- 45 حالة جديدة.
- 3 حالات مخالطة.
* المجموع الكلي: 48 حالة، فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

جنزور
- حالة واحدة مخالطة.
- حالة واحدة جديدة.
*المجموع الكلي: حالتان اثنتان فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

ترهونة
- حالة جديدة واحدة.
المجموع الكلي: حالة واحدة فحصت داخل مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

سيناو
- حالة واحدة جديدة.
*المجموع الكلي: حالة واحدة جديدة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - طرابلس.

الزاوية المركز
- 6 حالات مخالطة
- حالتان اثنتان جديدتان.
* المجموع الكلي: 8 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع - الزاوية.

الزاوية الجنوبية
- 5 حالات مخالطة.
* المجموع الكلي: 5 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع الزاوية.

مصراتة
- 11 حالة جديدة، بينها 5 حالات جنسية أجنبية.
- 92 حالة مخالطة.
* المجموع الكلي: 103 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة.

سبها
- 11 حالة جديدة.
- 13 حالة مخالطة.
*المجموع الكلي: 24 حالة فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها .

الشاطئ
- 3 حالات جديدة.
- 5 حالات مخالطة.
*المجموع الكلي 8 حالات فحصت داخل المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع سبها + مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

بنغازي
- 9 حالات جديدة
المجموع الكلي: 9 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

طبرق
- 10 حالات جديدة
المجموع الكلي: 10 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

سرت
- 7 حالات جديدة.
المجموع الكلي: 7 حالات فحصت داخل مختبر مركز بنغازي الطبي.

10 حالات وفاة
- حالة واحدة في مصراتة.
- حالة واحدة في الشاطئ.
- حالة واحدة في سمنو.
- حالة واحدة في بنت بيه.
- حالة واحدة في الفجيج.
- حالة واحدة في الغريفة.
- حالتان اثنتان في بنغازي.
- حالة واحدة في طبرق.
- حالة واحدة في سرت.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض شفاء حالتين اثنتين في مدينة مصراتة

إجمالي الإصابات : 4063 إصابة.
الحالات النشطة : 3345 حالة.
المتعافون : 625 متعافى.
الوفيات : 93 وفاة.

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