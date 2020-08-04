تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» في غريان

تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» في غريان, 3 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

جهّزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أحد المباني التابعة لمستشفى «غريان التعليمي» ليكون مركزًا لعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة، بسعة سريرية اثنين وثمانين سريرًا.

وبحسب بيان لوزارة الصحة بحكومة الوفاق اليوم، خصصت وزارة الصحة اثني عشر سريرًا منها للعناية الفائقة، وجرى تجهيز المبنى بمنظومات أكسجين ومراقبة وغرفًا للكشف ومختبرا وغرفًا خاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

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من جانبه قال مدير مكتب الوكيل العام، محمود بن محمود، إن وزارة الصحة سترفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس كورونا، من خ لال دعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع.