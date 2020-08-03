«صحة الوفاق» ترفع سعة مركز العزل الصحي سوق الثلاثاء إلى 100 سرير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 03 أغسطس 2020, 09:15 مساء
مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

رفعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السعة السريرية لمركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، الذي أنشئ أخيرًا بمدينة طرابلس إلى 100 سرير، بعد أن تم دعمه بوحدات طبية متنقّلة سويسرية المنشأ، مجهزة بتقنية المرشحات البيولوجية ومنظومات الغازات والتكييف ومزودة بدورات مياه.

وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، في بيان اليوم، إن وزارة الصحة سترفع السعة السريرية لمراكز العزل في مناطق أخرى من خلال وحدات العزل المتنقلة والمتطورة، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، في ظل عدم التزام بعض المواطنين وبعض المناطق بضوابط حظر التجوال وضوابط التباعد الاجتماعي وإرشادات الوقاية.

وأشار بن محمود إلى أن توريد الوحدات المتنقلة تم بشكل منفصل حفاظًا عليها من أي تلف، كما تم تزويد المركز بمصنع أكسجين طبي، ومن المقرر أن يتم افتتاحه أول الأسبوع المقبل.

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)
مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)
مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا: مسرح جديد لصراع الكبار
فيديو
القبي: المدرب الوطني ضروري للكرة الليبية حاليا.. وعودة الدوري طوق إنقاذ
رياضة محلية
ريال مدريد يفقد أوراقا مهمة قبل لقاء مانشستر سيتي
رياضة عالمية
«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
حج 2020 ينتهي بدون تسجيل إصابات بـ«كوفيد-19»
دولى
مواطن من سبها يروي معاناته الجسدية والنفسية مع «كورونا» وكيف تعامل المخالطون معه
ليبيا
كريستيانو رونالدو ينهي الجدل حول مستقبله
رياضة عالمية
زيارة عقيلة والمشري.. هل فتحت نافذة أمل لـ«انفراجة سياسية»؟
ليبيا
وليامز تحذر من تحول الأزمة الليبية إلى حرب إقليمية
ليبيا
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا محور جديد للحرب الباردة بين طموحات بوتين ...
فيديو
الإمارات تعلن تشغيل أول مفاعل نووي سلمي في العالم العربي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء: جزيئات فيروس كورونا في الهواء معدية