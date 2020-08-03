«صحة الوفاق» ترفع سعة مركز العزل الصحي سوق الثلاثاء إلى 100 سرير

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

رفعت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، السعة السريرية لمركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، الذي أنشئ أخيرًا بمدينة طرابلس إلى 100 سرير، بعد أن تم دعمه بوحدات طبية متنقّلة سويسرية المنشأ، مجهزة بتقنية المرشحات البيولوجية ومنظومات الغازات والتكييف ومزودة بدورات مياه.

وقال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، في بيان اليوم، إن وزارة الصحة سترفع السعة السريرية لمراكز العزل في مناطق أخرى من خلال وحدات العزل المتنقلة والمتطورة، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد»، في ظل عدم التزام بعض المواطنين وبعض المناطق بضوابط حظر التجوال وضوابط التباعد الاجتماعي وإرشادات الوقاية.

وأشار بن محمود إلى أن توريد الوحدات المتنقلة تم بشكل منفصل حفاظًا عليها من أي تلف، كما تم تزويد المركز بمصنع أكسجين طبي، ومن المقرر أن يتم افتتاحه أول الأسبوع المقبل.

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)

مركز «العزل الصحي سوق الثلاثاء»، 3 أغسطس, (صحة الوفاق)