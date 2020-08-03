الهيئة العامة للكهرباء توضح سبب طرح الأحمال في المنطقة الشرقية

محطة كهرباء شمال بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

أدى خروج حقل التحدي للغاز التابع لشركة سرت إلى عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية. وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة، إن هذا الحقل يعتبر من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 65 مليون قدم مكعبة من الغاز.



وأوضح أن خروج الحقل عن العمل سيؤدي إلى عجز متوقع في حدود 300 ميغاوات على امتداد المنطقة الشرقية، إضافة إلى العجز الموجود مسبقًا بسبب خروج الوحدة الثالثة بمحطة السرير، ما نتج عنه ساعات طرح للأحمال تمتد من أربع إلى خمس ساعات على امتداد المنطقة، حسبما ذكرت صفحة «دائرة توزيع الأبيار» على موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.



وجرى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف، من أجل التقليص من ارتفاع العجز، «الأمر الذي أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية»، وفق خليفة.



وأشار إلى أنه مع دخول حقل التحدي العمل من جديد سيرجع الاستقرار الكلي للشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية .