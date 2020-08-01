«الخدمات الصحية طبرق» توجه نداء عاجلا بشأن فيروس «كورونا»

مدينة طبرق, (الإنترنت)

وجه مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق، عبدالمنعم سويكر يحيى، اليوم السبت، نداءً عاجلًا تحت عنوان «نداء الضرورة» إلى أهالي المنطقة طالبهم فيه بالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية خلال الازدحام، وغسل الأيدي وتطهيرها باستمرار.

وقال سويكر في منشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية طبرق بموقع «فيسبوك» إن نداءه يأتي في ضوء دخول الوضع الوبائي المتعلق بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا «المرحلة الحمراء»، وفي «ظل ترنح قطاع الصحة ورفض الغالبية فهم وتقدير دورة مكافحة كوفيد-19، والارتفاع غير المفهوم لعدد حالات الإصابة بالفيروس، وانتشاره محليا».

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وطالب المسؤول المواطنين بألا يستهينوا بفيروس «كورونا» وألا يقعوا في حبال الدعاية المضادة، التي تتحدث عن عدم وجود «كورونا» في ليبيا، كما حض الأطقم الطبية على الثبات في مواقعهم، والاستمرار في تقديم الخدمة الطبية لمرضى الفيروس.

يشار إلى إعلان اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية إلى 14 حالة، وذلك بعد تسجيل أربع إصابات جديدة أمس الجمعة.

وأعلن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، إلغاء التجمعات وعدم إقامة المآتم «لخطورة الموقف داخل المدينة وانتشار فيروس كورونا بسرعة مخيفة، آخرها لسيدة حالتها حرجة نقلت العدوى من مأتم»، وطالب أصحاب المآتم بقبول التعزية بالهاتف أو بأي وسيلة اتصالات، منعًا لنقل وانتشار المرض، داعيًا المواطنين إلى التعاون والالتزام.